حجز موعد رخصة القيادة للرجال 2021.. تعرف على الخطوات والشروط

حجز موعد رخصة القيادة للرجال أصبح أمر يسير لا يحتاج إلى بذل مجهود كبير أو إهدار وقت، حيث يتم ذلك من خلال منصة أبشر التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية التي تقدم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا بما يتوافق مع قوانين المملكة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

خطوات حجز موعد رخصة القيادة للرجال عبر منصة أبشر

يستطيع المواطن في المملكة العربية السعودية أن يقوم بحجز موعد رخصة قيادة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة أبشر التي دشنتها وزارة الداخلية، وذلك من خلال خطوات بسيطة تتلخص فيما يلي:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية . اختيار أيقونة “خدمات الأفراد”. تسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. يتلقى المستخدم رسالة نصية تتضمن رقم تأكيدي، وذلك عبر رقم الهاتف الذي قام بتسجيله مسبقًا في حسابه على أبشر. يتم إدخال الرقم بشكل صحيح في الخانة المخصصة لذلك. الضغط على أيقونة “مواعيد”، ثم الضغط على أيقونة “مرور”. الضغط على “حجز موعد جديد”. اختيار خدمة “استخراج رخصة قيادة” إلكترونيًا. اختيار المربع السكني الذي يتبعه الشخص الراغب في استخراج الرخصة. اختيار الفرع المناسب، واختيار الموعد الملائم. بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتم الضغط على كلمة “تأكيد”. تظهر على الفور تذكرة حجز موعد رخصة القيادة للرجال ، والتي من الضروري حفظها وطباعتها من خلال الضغط على أيقونة “الطباعة” الموجودة أسفل الصفحة.

شروط حجز موعد رخصة القيادة للرجال في السعودية

هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة للرجال في المملكة العربية السعودية سواء للمواطنين أو المقيمين، والتي تتمثل في التالي:

ألا يقل عُمر الشخص الراغب في إصدار الرخصة عن 18 عام.

الالتحاق بواحد من مراكز تعليم قيادة السيارات، واجتياز التدريب بعدد الساعات المعتمدة.

اجتياز الكشف الطبي.

اجتياز امتحان القيادة والإشارات.

دفع الرسوم.

ألا يقل العمر عن 18 عام.

عدم الإدانة من قبل في أيٍا من قضايا المخدرات سواء التعاطي أو الاتجار أو الحيازة.

خلو الشخص من الأمراض أو الإعاقات التي تعرقل عملية القيادة بشكل سليم وآمن.

اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة ومعرفة الإشارات.

سداد رسوم استخراج الرخصة.

في حالة وجود مخالفات يتم سدادها على الفور.

كافة الشروط السابق ذكرها تشمل المواطن السعودي والمقيم على حدٍ سواء، إلا أن هناك شرط يقتصر على المقيمين فقط، يتمثل في تقديم ترخيص إقامة نظامية.

الحد الأدنى المسموح به لعمر الراغب في الحصول على رخصة قيادة خاصة هو 18 عام.

في حالة الرغبة في استخراج رخصة قيادة عامة للعمل في إحدى الشركات، يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر هو 20 عام.

عدم إدانة الشخص في أي من القضايا التي تشمل (الاعتداء على العرض، قتل نفس أو الاعتداء عليها، اختلاس الأموال، تعاطي أو ترويج المخدرات).

تقديم الأوراق التي تثبت خلو الشخص من الأمراض العقلية والإعاقات التي يصعب معها القيادة.

تلقي الكشف الطبي اللازم في إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية في المملكة.

اجتياز اختبار القيادة واختبار تحديد المستوى أيضًا.

استكمال التدريب بعدد الساعات المعتمدة.

في حالة توقيع غرامات على الشخص يتم سداد قيمتها.

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