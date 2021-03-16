التوظيف في الأمن البيئي 2021.. تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة

التوظيف في الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عبارة عن عدد من الوظائف العسكرية المناسبة للرجال فقط، والتي تشمل رتبة رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي، وجندي أول، وعلى الراغبين في الالتحاق بأي من هذه الوظائف التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية، بشرط توافر المؤهلات المطلوبة وبعض الشروط.

مؤهل التوظيف في الأمن البيئي

تتنوع المؤهلات العلمية المطلوبة من أجل الالتحاق بأحد الوظائف العسكرية في الأمن البيئي في المملكة، والتي تشمل ما يلي:

بكالوريوس هندسة مدنية، هندسة كهربائية، ميكانيكا، البرمجيات، هندسة الاتصالات، تقنية مدنية، هندسة الطيران، هندسة معمارية، هندسة الحاسب الآلي، تقنية الشبكات، وهندسة الشبكات.

للالتحاق برتبة وكيل رقيب، مطلوب بكالوريوس إدارة موارد بشرية، أحياء، إدارة أعمال، محاسبة، كيمياء، إنتاج نباتي، إنتاج حيواني، مساحة، علم اجتماع، شريعة، لغة انجليزية، لغة عربية، سياحة، آثار، سفر، تربية رياضية، صحافة وإعلام، تقنية نباتية وحيوانية، وحماية البيئة.

للالتحاق برتبة عريف مطلوب دبلوم عامين فيما فوق في تخصصات مختلفة تشمل تكيف وتبريد، تقنية كهرباء، إلكترو ميكانيكا، إدارة مكتبات، اتصالات، محاسبة، مساحة، إلكترونيات، دعم فني، كهرباء، إنتاج ميكانيكا، إدارية مالية، وتقنية ميكانيكية.

للالتحاق بـ التوظيف في الأمن البيئي برتبة جندي أول مطلوب مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى جانب دورة تدريبية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

برتبة جندي أول مطلوب مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى جانب دورة تدريبية لا تقل مدتها عن 6 أشهر. مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من أجل الالتحاق برتبة جندي.

طريقة التقديم من أجل التوظيف في الأمن البيئي

يتم التقديم للالتحاق بأي من وظائف الأمن البيئي في المملكة من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وإتباع ما يلي:

ملء البيانات الشخصية إجباريًا بشكل دقيق، والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية، إدخال تاريخ الميلاد. اختيار الحالة الاجتماعية للمتقدم، جنس المتقدم، رقم الهوية الخاصة بالوالد، رقم الوظيفة المراد الالتحاق بها. بعد الانتهاء من ملء البيانات في الخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح، يتم النقر على كلمة “عرض”.

شروط الحصول على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية

من الضروري توافر بعض الشروط للالتحاق بإحدى وظائف الأمن البيئي السعودي، والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي يعيش داخل المملكة، باستثناء الشخص الذي تربى خارجها نظرًا لظروف عمل والديه.

ألا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.

ألا يكون سبق إدانته أو أحد أفراد أسرته في أي من القضايا المتعلقة بالشرف.

أن يكون طيب السمعة ومعروف بحسن السلوك.

النجاح في اختبارات القبول.

ألا يكون التحق بأي من الوظائف العسكرية من قبل.

ألا يكون المتقدم قد عمل قبل ذلك في وظائف حكومية.

ألا يكون سبق فصله من أحد الكليات، المراكز، أو المعاهد العسكرية.

أن يكون حامل المؤهل المطلوب للالتحاق بإحدى الوظائف المعلن عنها.

اعتماد شهادة التخصص من الجهة التعليمية المعنية بذلك.

عدم إدراج أي بيانات خاطئة أثناء ملء المعلومات الشخصية للتقديم.