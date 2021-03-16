موعد شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2021م 1442هـ فلكياً

موعد شهر رمضان ، هو من أكثر الأشياء التي تشغل بال العديد من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، والذي يختلف موعده حسب رؤيا هلاله من مكان لآخر والذي أصبح من الممكن معرفة موعد شهر رمضان المعظم فلكياً نظراً لتطور العلم في دراسة علم الفلك، حيث أنه يمكن تتبع القمر في أي وقت وأي مكان عن طريق الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية في كل دول العالم، وفي هذا المقال سوف نقوم بتعريفكم على موعد شهر رمضان فلكياً وفقاً لما قالته دار الإفتاء المصرية.

ما هو موعد شهر رمضان

قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان من يوم الأحد الموافق 14 مارس لعام 2021م، هو بداية غرة شهر شعبان وأنه لا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك سوا شهر واحد فقط، والذي يعد من أهم وأعظم الشهور بالنسبة للمسلمين، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام رمضان المبارك سيوافق يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2021م.

إمساكية رمضان 2021

وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية بأن موعد أول أيام شهر رمضان للعام الحالي هو يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وانه سوف ينتهي يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، وأن أول أيام عيد الفطر للمسلمين هو يوم الخميس الموافق 13 مايو حتى يوم السبت 15 مايو.

ووفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنه من المتوقع أن يكون مدة صيام المسلمين في اليوم الأول 14ساعة و41 دقيقة، حيث يكون موعد أذان المغرب 6:21 مساءً وموعد أذان الفجر الساعة الرابعة صباحًا.

هذا في حالة تعذر رؤية هلال الشهر لمعرفة ميعاد شهر رمضان المبارك التي سوف يقوم بها دار الإفتاء المصرية، والتي سوف تكون يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، سوف يكون بداية الشهر الكريم بحسب ما تم إعلانه من المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم ما تم تداوله ونشره بخصوص ميعاد شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، راجيين من الله أن يبلغنا وأياكم رمضان متقبل صيامنا وقيامنا وحسن أعمالنا، وكل عام وأنتم بخير