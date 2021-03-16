إلغاء نظام الكفالة في السعودية دخل بالفعل في حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضي الموافق 14 من ماري 2021 م، تطبيقًا لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين الوافد وصاحب العمل، والتي كانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عنها في نوفمبر من العام الماضي 2020 م.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2020 م عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين كلاً من العامل الوافد وصاحب العمل أو كما كان يطلق عليه “الكفيل”، وذلك عن طريق إلغاء ما يسمى بنظام الكفالة.

الهدف من إلغاء النظام هو حل المشكلات التي كان يعاني منها الوافد بسبب تشدد الكفيل وسوء المعاملة أحيانًا، التي تتمثل في منعه من السفر خارج المملكة، أو التنقل بين الوظائف داخلها، مما يساعد في استقطاب عدد من العمال من ذوي الخبرة والكفاءة، والذين كانوا يرفضون العمل في السعودية تحت رعاية الكفيل.

كما أن إلغاء نظام الكفيل يساعد في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب نتيجة تقليل الفجوة بين الوافدين والمواطنين، والتي يعاني منها سوق العمل السعودي.

موعد تطبيق إلغاء نظام الكفيل

أعلنت الوزارة أنه تم تطبيق إلغاء نظام الكفيل وتحويل العلاقة بين الوافد وصاحب العمل إلى عقد، بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 14 من مارس 2021 م / 1 من شعبان 1442 هـ.

إلغاء النظام يشمل كافة الوظائف في مختلف القطاعات، ما عدا الوظائف المنزلية التي تتمثل في الحارس، السائق الخاص، البستاني، والراعي.

مزايا إلغاء الكفالة في المملكة العربية السعودية

قوبل قرار إلغاء النظام السابق الخاص بالكفالة بالفرحة والسعادة العارمة من قبل العاملين الوافدين إلى السعودية، أملاً في التحرر من تعنت الكفيل الذي كان يصل أحيانًا إلى المنع من السفر أو الحرمان من الراتب الشهري، وتتمثل مزايا إلغاء النظام في التالي:

يستطيع العامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية أن ينتقل إلى وظيفة أخرى في حالة انتهاء عقد العمل الخاص به في الوظيفة الحالية، وذلك دون موافقة رب العمل، بينما يتم الاكتفاء بإخطاره إلكترونيًا قبل موعد انتهاء عقد العمل بثلاثة أشهر.

يستطيع العامل الوافد أن يترك العمل الحالي في فترة سريان العقد، ولكن الأمر يستلزم دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد العمل بموافقة الطرفين (العامل، ورب العمل).

في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد، عليه دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه.

هذا النظام الجديد يمنع صاحب العمل من تقديم بلاغ ضد العامل بالهروب، بهدف التهرب من منحه راتبه الشهري ومستحقاته المالية، كما أن هذه البلاغات كانت تمنع العامل الوافد من تجديد الإقامة النظامية، بالإضافة إلى المنع من السفر.

استخراج تأشيره مغادرة المملكة والعودة إليها دون انتظار موافقة صاحب العمل، ويكفي إعلامه إلكترونيًا.

تمكُن العامل من مغادرة المملكة العربية السعودية فور انتهاء عقد العمل الخاص به، دون انتظار موافقة الكفيل كما كان سابقًا قبل إلغاء نظام الكفالة في السعودية .