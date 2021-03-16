الحكومة العراقية تعيد فتح المطاعم والمقاهى وتخفف حظر التجول

جدة - نرمين السيد - وقال ناظم خلال مؤتمر صحفى، إن مجلس الوزراء قرر تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من الثانى والعشرين من الشهر الحالى.
وأضاف، أن حظر التجوال الجزئى سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، أما الحظر الشامل فسيكون يومى الجمعة والسبت فقط مع فتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا فتح الأسواق والمطاعم والمقاهى وفق الشروط الصحية.
ومنذ ظهور الفيروس فى العراق، بلغ عدد المصابين 768.352، والوفيات 13.827.
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