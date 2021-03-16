رئيس الوزراء الفرنسى يتوقع موجة ثالثة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح كاستكس أمام البرلمان الفرنسى، حسبما ذكرت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية اليوم، أن فرنسا تشهد ارتفاعاً فى عدد حالات الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة، محذراً من أن الموجة الثالثة تشهد وجود متحورات عديدة من كورونا.

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى فرنسا يبلغ حوالى 4 ملايين شخص.