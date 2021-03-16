جدة - نرمين السيد - أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 108 آلاف وفاة و4 ملايين و41 ألف حالة إصابة مؤكدة على إثر جائحة كورونا.





وأوضحت المراكز الأفريقية، فى بيان اليوم، بشأن الوضع الوبائى فى القارة تعافى 3 ملايين و630 ألف حالة. وأوصت المراكز الأفريقية الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس. يذكر أن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 108 آلاف وفاة و4 ملايين إصابة جراء كورونا فى أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.