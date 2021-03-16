مقتل عسكريين إيرانيين بسوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة روسيا اليوم عن التلفزيون الإيرانى قوله: إن "العسكريين قُتلا قبل ساعات، اليوم الثلاثاء، بمدينة الميادين السورية، دون ذكر تفاصيل عن الحادث".

وأضافت: "العسكرى الأول يدعى مهدى بختيارى ومن بلدة إسلام شهر غربى طهران، أما الثانى فيدعى مجتبى بركنجى وهو من أهالى مدينة سوادكوه شمالى إيران".