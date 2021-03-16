جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة روسيا اليوم عن التلفزيون الإيرانى قوله: إن "العسكريين قُتلا قبل ساعات، اليوم الثلاثاء، بمدينة الميادين السورية، دون ذكر تفاصيل عن الحادث".
وأضافت: "العسكرى الأول يدعى مهدى بختيارى ومن بلدة إسلام شهر غربى طهران، أما الثانى فيدعى مجتبى بركنجى وهو من أهالى مدينة سوادكوه شمالى إيران".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل عسكريين إيرانيين بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.