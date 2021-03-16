إخلاء سبيل ناشطة مناهضة لـ حزب الله فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قررت محكمة النقض العسكرية اللبنانية إخلاء سبيل ناشطة بارزة مناهضة لـ«حزب الله» بكفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية، بعد أن قضت قرابة سنة فى السجن لاتهامها بـ«التواصل مع إسرائيل».





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام «وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية» أن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضى طانى لطوف، وافقت على الطلب الذى تقدم به دفاع الناشطة كيندا الخطيب لإخلاء سبيلها من محبسها، وأنها أنهت بالفعل إجراءات الخروج من السجن وفى طريق العودة لمنزلها بمحافظة عكار شمال لبنان.

وكانت محكمة التمييز العسكرية قد قضت مطلع هذا الشهر بنقض حكم السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات بحق كيندا الخطيب والصادر عن المحكمة العسكرية، الدرجة الأولى، فى قضية اتهامها بالتواصل مع «عملاء لإسرائيل» والدخول للأراضى الإسرائيلية ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية.

وألقى القبض على كيندا الخطيب وشقيقها فى شهر يونيو الماضى من منزلهما فى محافظة عكار قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقاً، وأسندت إليها الأجهزة الأمنية أنها قامت بالتعامل مع أشخاص من إسرائيل وزيارتها خلسة عام 2019، وجرى حبسها احتياطياً منذ ذلك الحين وحتى تاريخ صدور حكم إدانتها من محكمة الدرجة الأولى فى شهر ديسمبر الماضى.

وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب والتى تعمل فى مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعى لـ«حزب الله» وأمينه العام حسن نصر الله، ودائماً ما كانت تُحمّل الحزب وإيران مسئولية الاضطرابات السياسية والتدهور المالى والاقتصادى والمعيشى الحاد الذى يعانى منه الشعب اللبنانى.