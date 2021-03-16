نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moci.shop رابط وخطوات حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت 2021 برقم الهوية والإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت لعام 2021، تلك التي تم تفعيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة. كما أننا نعرض لكم بالخطوات كيفية حجز الموعد لكلاً من المواطنين والوافدين سواء كان برقم الهوية أو حتي برقم الإقامة.

حيث يتزامن ذلك مع الإجراءات الحكومية الكويتية المتخذة بشأن التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19، عبر توفير عمليات تسوق آمنة تماماً.

حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت

قامت الحكومة الكويتية بتطبيق قرار حظر التجوال الجزئي وذلك علي مستوي أنحاء مدن الكويت، وتزامناً مع ذلك قامت بالإعلان عن قيامها بتفعيل القدرة علي:

حجز موعد مسبق لأداء عمليات التسوق الغذائي

وذلك لتضمن الحكومة من عدم تواجد أي تجمعات في منافذ بيع هذه الجمعيات التعاونية في ظل استمرار فيروس كوفيد-19 بالانتشار، حتي لا يتسبب ذلك مرة أخري في زيادة أعداد الإصابات والوفيات.

لهذا الأمر تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكامل، كما أنها تقوم بفرض العقوبات والغرامات علي مخالفي هذا القانون ولا تتهاون في ذلك، سواء كان مع المواطن الكويتي، أو حتي المُقيمين في الكويت.

ولكن تم استثناء البعض من عملية التجول في أوقات الحظر، وذلك يكون وفقاً لظرف استثنائي، مثل:

الذهاب إلي العمل أو المستشفيات

الذهاب للتسوقي الغذائي في الجمعيات التعاونية

ونتابع معكم زوار موقع ثقفني الكرام في الفقرات القادمة رابط الجمعية التعاونية الكويتية، مع خطوات وطرق حجز الموعد المسبق للتسوق الغذائي في وقت الحظر الجزئي.

رابط وخطوات حجز موعد الجمعية التعاونية

حتي تتمكن من الحصول علي الموعد المسبق للتذوق الغذائي في منافذ بيع الجمعية التعاونية في وقت الحظر، فإنه يلزم عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي موقع وزارة التجارة والصناعةموقع وزارة التجارة والصناعة . بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم أدخل كلمة المرور قم باختيار خدمة “حجز موعد جمعية تعاونية” من الخدمات الظاهرة أمامك قم بالضغط علي أيقونة “تسجيل”

بهذه الخطوات تتمكن من تسجيل وحجز موعد جمعية تعاونية، تحصل من خلالها علي تصريح يسمح لك بالتواجد داخل الجمعيات التعاونية للتسوق الغذائي من منافذ البيع الخاصة بها، عبر الذهاب في الموعد المحدد الذي ظهر أمامك بعد التسجيل مباشرةً.