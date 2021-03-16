نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حسمت وزارة التربية العراقية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، موقف جميع المراحل الدراسية فيما يتعلق بأداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الجاري “حضوريا” في المدارس، في ظل الانتشار الكبير للجائحة المستجدة، الذي يضرب العالم منذ مطلع العام الماضي، والجدير بالذكر، أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء العراقي، كان قد أقر في وقت سابق تمديد حظر التَّجْوال لمدة أسبوعين بنفس التعليمات السابقة.

قرارات وزارة التربية العراقية اليوم

حسم مصير امتحانات نصف العام في العراق

نظرا للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، إن امتحانات نصف العام سوف تجرى “حضوريا”، لجميع المراحل الدراسية، مشيرا إلى الوزارة استعدت لإجراء امتحانات نصف السنة والكورس الأول للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والتمهيدية للخارجيين والمراحل المنتهية الثلاث، وفق ما يلي:

جميع المراحل الدراسية ستؤدي الامتحان حضوريا بالمدارس لتحقيق الشفافية.

الامتحانات حضوريا ستكون أكثر سلاسة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية من أجل توفير الأجواء الملائمة للامتحانات.

مجموع الإصابات المسجلة منذ بَدْء الجائحة بلغت 8 آلاف طالب (من 11 مليونا) ونحو 3 آلاف بين المالكات التدريسية والتعليمية (من 480 ألف تربوي).

هناك استعدادا من قبل المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس لإجراء امتحانات نصف السنة داخل المدارس.

على الجميع التعاون من أجل تخطي الصعوبات والتحديات للخروج بعام دراسي ناجح.

امتحانات نصف السنة 2021

استعدادات وزارة الصحة لامتحانات نصف العام

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، تصريحات وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، بشأن موقف الوزارة من أجراء امتحانات نصف العام الدراسي، والذي جاء كالآتي:

تشكيل لجنة مختصة بالأمراض الوبائية، ستحدد متطلبات إجراء الامتحانات في كل أرجاء العراق.

هناك تواصل مستمر مع وزارة التربية.

وزارة التربية أخطرتنا أن امتحانات نصف السنة ستبدأ الأسبوع المقبل.

الفرق الصحية الآن في المدارس للتجهيز للامتحانات.

رفع التنسيق مع دوائر التربية في عموم العراق من أجل عبور الامتحانات دون أزمة وبائية.

اللجنة المشكلة من الأطباء والمتخصصين بالأمراض الوبائية بدأت اجتماعاتها، لتحديد المتطلبات الخاصة لإجراء الامتحانات.