تمويل شخصي من دون تحويل الراتب بنك الرياض.. شروط ورابط التقديم

تمويل شخصي من دون تحويل الراتب هو أحد الخدمات التي أتاحها بنك الرياض خلال الفترة الماضية ليتمكن العملاء من الحصول على مبالغ مالية من أجل إدارة المشروعات الخاصة بهم، وذلك من خلال خدمة التمويل بـ المرابحة مع ضمان تطابق الشروط التي يقدمها البنك مع العميل المتقدم للحصول على القرض، ويمنح القرض العميل فترة كافية ليتمكن من تسديد القرض بالكامل والتي تبدأ من عام حتي خمسة أعوام.

تمويل شخصي من دون تحويل الراتب

يسعي المواطنين داخل المملكة العربية السعودية للحصول على تمويل شخصي بنك الرياض مع عدم الحاجة لجعل الراتب تابع للبنك، فقد عمل بنك الرياض على توفير قروض دون حاجة العمل لتقديم أوراق تحويل راتبة، فالعروض المميزة التي يمنحها البنك للعملاء تمكنهم من الحصول على جميع رغباتهم، مع تحقيق كافة الأهداف التي يسعي إليها، ومن المعروف أن المبلغ الكلي للقرض يصل حتي 300.000 ريال، كما أن الشروط التي يطلبها البنك سهلة، ويمكن للعاملين بالقطاع العام والخاص الحصول عليه والاستفادة بجميع المزايا التي يقدمها، كما أن الخيارات التي يقدمها البنك للتسديد مميزة وممتدة عبر فترة من الزمن، كما يميز بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية عليه.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من خلال بنك الرياض

وضح البنك عدد من الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على القرض لجميع العاملين بقطاع الدولة وقد كانت الشروط المعلن عنها كالتالي:

بالنسبة لعمر المتقدم للحصول على القرض يبدأ من 18 سنة لجميع المواطنين السعوديين

بينما يكون 22 سنة لجميع الوافدين والمقيمون في الدولة

يجب على المتقدم إحضار مستند رسمي ينص على العمل لمدة عام كامل في مكان العمل

يلزم أن يكون الراتب الحاصل عليه 10000 فأكثر عند التقدم للحصول على قرض بنك الرياض

بالنسبة للالتزامات الخاصة بالعميل داخل كافة البنوك يجب أن لا تزيد عن 33%.

آلية تقديم طلب للحصول على القرض

يمكن للعملاء الذهاب للبنك مع إحضار جميع الأوراق التي يحتاج إليها ليتم مراجعتها والتأكد من البيانات، مع مراجعة تطابق الشروط على المتقدم:

على العميل تدوين جميع البيانات التي يطلبها البنك في النموذج المتعلق بـ تمويل المرابحة

إحضار خطاب من هيئة العمل التابع لها تنص على كافة المعلومات المتعلقة بالراتب الذي يحصل عليه المتقدم بطلب للحصول على القرض

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل من التمويل الشخصي من مصرف الرياض

إحضار نسخة من الأوراق الرسمية الخاصة بالعميل مثل الهوية الشخصية مع ضمان أنها ممتدة المفعول وغير منتهية

كما يمكن التواصل بالبنك من خلال الرقم المجاني التالي 8001242020.

التمويلات المقدمة من بنك الرياض للعملاء

يستطيع العميل الذهاب للبنك واختيار أفضل التمويلات التي يحتاج إليها والتي قسمت إلي ثلاثة أنواع: