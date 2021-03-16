رابط تمويل الراجحي بدون تحويل الراتب يصل الي 2 مليون ريال للمواطن والمقيم خلال 30 دقيقة فقط

أفضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يتم توافره من مصرف الراجحي، حيث يتصدر المصرف أحد أهم المصارف الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتنافس مع البنوك الأخرى في تقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية التي يحتاج إليها العملاء لتحقيق أهداف شخصية هامة، ويقدم مصرف الراجحي أفضل الخدمات التمويلية للعملاء السعوديين أو للمقيمين بالمملكة العربية السعودية الغير سعوديين، ويهتم مصرف الراجحي أن تكون كل خدماته ومعاملاته تكون وفق شروط الدين الإسلامي وقوانين الشريعة الإسلامية، وينافس مصرف الراجحي البنوك الأخرى في سرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي بأقصى سرعة تصل إلى 30 دقيقة، ويساعد التمويل الشخصي العملاء في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اللازمة والأساسية وذلك من خلال توفير سيولة نقدية متميزة لمبالغ القروض تصل الي 2 مليون ريال، وسنعرض عليكم أحبائي كل ما يهم العميل بشأن الشروط والمميزات وطريقة التقديم الإلكتروني الخاص بأفضل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب.





أهم مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي انه خاضع لقوانين وشروط الشريعة الإسلامية.

يقدم مبالغ التمويل بقيمة تصل إلى 2،000،000 ريال.

يقدم فترات مرنة ومريحة للسداد تصل إلى 5 سنوات، حسب رغبة العميل.

يتم الموافقة السريعة على طلبك للتمويل الشخصي من الراجحي.

يقدم جميع الخدمات التمويلية للعملاء السعوديين أو للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يتميز بأن لا يتطلب تحويل الراتب الشهري الخاص بكل عميل داخل المملكة.

تسهيل تفاصيل تحويل مبلغ التمويل الذي يختاره العميل الي حسابه الشخصي سريعاً.

يشترط أن يكون دخل العميل الشهري لا يقل عن 2،000 ريال سعودي وهذا هو الحد الأدنى للراتب للموافقة علي تحويل مبلغ القرض الذي يرغب به العميل من مصرف الراجحي سواء العميل مواطناً أو مغترباً.

يشترط أن يكون العميل على رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، وبمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عام كحد أدني للأعمار، حتي يستطيع العميل التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

يشترط أن تكون جهة العمل بالمملكة للعميل معتمدة لدي مصرف الراجحي.

التزام العميل بكافة الأقساط التي سيتم سدادها في المواعيد المحددة بالاتفاق مع الفرع الذي يقوم بصرف التمويل.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للمواطن والمقيمالشروط الواجب توفرها للحصول على التمويل من مصرف الراجحيطريقة طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي إلكترونياً

عزيزي العميل يوفر مصرف الراجحي خدمة الطلب على التمويل إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر مصرف الراجحي خاصة بعد القرارات والإجراءات الصادرة بعدم التواجد في أي تجمعات لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية داخل مناطق كثيرة بالمملكة، ويتم التقديم لطلب التمويل من الرابط التالي طلب التمويل الشخصي السريع.