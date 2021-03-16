التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري وكيفية الحصول عليه ، إن التمويل العقاري المقدم من البنك الأهلي التجاري السعودي يهتم بالمواطنين السعوديين ويوفر لهم كافة الوسائل التي تمكنهم من العيش الكريم ، لذلك يوفر البنك الأهلي التجاري للعملاء عقارات للمواطنين السعوديين. وكل ما يتعلق بالتمويل العقاري للبنك الأهلي التجاري ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياَ قراء موقع ثقفني الكرام عن كافه التفاصيل الخاصة بقروض والتمويلات العقارية المقدمة من البنك التجاري السعودي وكيفية الحصول علي التمويل و ماهي الشروط الواجب توافرها في الفرد ليستطيع الحصول علي التمويل و سنتعرف علي المستندات التي يجب احضرها للحصول علي القرض.التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري
يتيح لك التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري فرصة امتلاك منزلك ، سواء كنت تشتري هذا المنزل لأول مرة أو ترغب في الاستثمار في العقارات ، لأن البنك الأهلي التجاري لديه خطط وشروط خاصة لتلبية احتياجاتك العقارية. الاحتياجات. سنوضح أدناه خطة البنك للحصول علي القرض وهذه الخطة هي :
- المصاريف الإدارية: 1٪ من قيمة القرض أو 5000 ريال أيهما أقل.
- نسبة مبلغ التمويل: 90٪ من قيمة العقار ،الأول أي التمويل من خلال البنك الأهلي التجاري أو من أحد البنوك أو الشركات الأخرى.
- نسبة مبلغ التمويل: في حال وجود تمويل عقاري سابق فهو 70٪ من قيمة العقار ويتم من خلال بنك تجاري وطني أو بنك أو شركة تمويل أخرى.
- الشريعة الإسلامية: جميع حلول الرهن العقاري المقدمة من البنك الأهلي التجاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المرونة: يمكن لجميع حلول الرهن العقاري تحقيق المرونة من خلال تمويل المرابحة بهامش ربح ثابت.
من أجل التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي التجاري ، يجب على مقدم الطلب تلبية المتطلبات التالية:
- العمر: لا يقل عمر مقدم الطلب عن 20 سنة في تاريخ منح التمويل ، ولكل عميل عمره لا يزيد عن 60 سنة في تاريخ استحقاق التمويل.
- الجنسية: تمنح القروض للسعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط.
- الدخل الشهري: يجب ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي.
- الوظيفة: أن يكون المتقدم موظفًا ، وقد عمل بشكل مستمر لمدة شهر على الأقل دون انقطاع.
- الدفعة المقدمة: تتراوح الدفعة المقدمة من 10٪ إلى 30٪ ، اعتمادًا على صناعة العميل والحالة الائتمانية للعميل ونوع العقار.
- الراتب: يجب تحويل راتبك إلى البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية
هناك العديد من المميزات التي يمنحها هذا التمويل لعملاء البنك الأهلي التجاري وهذه المميزات هي :
- هذا تمويل إسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يوفر برنامج دفع يتميز بتقديم أقساط بسيطة تصل إلى 20 عامًا.
- الدفعة المقدمة 30٪ من المبلغ المالي. يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 7 مليون ريال سعودي ، وبالنسبة للعقار ، فإن فترة السداد تصل إلى 30 عامًا ، وبالنسبة للأرض ، فإن فترة السداد تصل إلى 20 عامًا.
- يجب أن يكون راتبك الشهري ثلاثة آلاف ريال سعودي حتى تتمكن من الحصول على هذا التمويل.
- الرسوم الإدارية 1٪ فقط من مبلغ التمويل ، أو الرسوم الإدارية خمسة آلاف ريال (أيهما أقل) ، ورسم ألف ريال يمثل فقط رسوم تقييم العقار.
- بالإضافة إلى هامش الربح لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم أيضًا دفع مبلغ التمويل المتبقي.
- لا توجد أقساط تكافل أو أي نفقات أخرى لهذا التمويل. تبلغ نسبة الفائدة السنوية على التمويل 3.73٪ من إجمالي مبلغ التمويل ، مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية للفرق بناءً على فترة السداد.
يجب ان يتوافر عده شروط في العقار الذي يتم التمويل من اجله التمويل العقاري وهي :
- عند انتهاء صلاحية القرض ، يجب ألا يتجاوز عمر العقار خمسة وأربعين عامًا.
- يجب أن يكون العقار فارغًا ويمكن نقله.
- يجب أن يقع هذا الفندق في إحدى المدن التالية:
- أولاً: المدن التي تتطلب قروضاً عقارية في منطقة الوسطى هي: وادي الدواسر ، الأفلاج ، الرياض ، السليل ، الرامة ، الخرج ، القويعية ، الدرعية ، المزاحمية ، عرقة.
- ثانياً: المدن التي تحتاج إلى قروض عقارية في المنطقة الغربية هي: رانيا ، الحوية ، جدة ، الخرمة ، مكة المكرمة ، الليث ، الطائف ، بحرة ، رابغ.
- ثالثًا: مدن المنطقة الشرقية التي تتطلب قروضًا عقارية هي: أبو ضك ، الجاف ، الجبيل ، سحات ، حفجي ، عيان ، الكديف ، التبان ، رستانو راحة ، الخبر ، الدمام ، النعيرية ، الظهران ، المبرز ، صفوى ، الأحساء ، الهفوف ، حفر الباطن.
- رابعاً: المدن التي تتطلب قروضاً عقارية في المدينة المنورة والمحافظات الشمالية هي: الحناكية ، المدينة المنورة ، مدح الذهب ، طابو تبوك ، العلا ، حائل ، دوربار ، البويضة ، تيماء ، عنيزة ، حقل ، البدع ، الوجه ، الرس ، الدوادمي ، عرار ، الزلفي ، سكاكا ، رفحاء ، ينبع ، طريف ، القريات ، طبرجل ، البكيرية ، المجمعة. مشط
الوسوم
التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري وكيفية الحصول عليه ، إن التمويل العقاري المقدم من البنك الأهلي التجاري السعودي يهتم بالمواطنين السعوديين ويوفر لهم كافة الوسائل التي تمكنهم من العيش الكريم ، لذلك يوفر البنك الأهلي التجاري للعملاء عقارات للمواطنين السعوديين. وكل ما يتعلق بالتمويل العقاري للبنك الأهلي التجاري ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياَ قراء موقع ثقفني الكرام عن كافه التفاصيل الخاصة بقروض والتمويلات العقارية المقدمة من البنك التجاري السعودي وكيفية الحصول علي التمويل و ماهي الشروط الواجب توافرها في الفرد ليستطيع الحصول علي التمويل و سنتعرف علي المستندات التي يجب احضرها للحصول علي القرض.التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري
يتيح لك التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري فرصة امتلاك منزلك ، سواء كنت تشتري هذا المنزل لأول مرة أو ترغب في الاستثمار في العقارات ، لأن البنك الأهلي التجاري لديه خطط وشروط خاصة لتلبية احتياجاتك العقارية. الاحتياجات. سنوضح أدناه خطة البنك للحصول علي القرض وهذه الخطة هي :
- المصاريف الإدارية: 1٪ من قيمة القرض أو 5000 ريال أيهما أقل.
- نسبة مبلغ التمويل: 90٪ من قيمة العقار ،الأول أي التمويل من خلال البنك الأهلي التجاري أو من أحد البنوك أو الشركات الأخرى.
- نسبة مبلغ التمويل: في حال وجود تمويل عقاري سابق فهو 70٪ من قيمة العقار ويتم من خلال بنك تجاري وطني أو بنك أو شركة تمويل أخرى.
- الشريعة الإسلامية: جميع حلول الرهن العقاري المقدمة من البنك الأهلي التجاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المرونة: يمكن لجميع حلول الرهن العقاري تحقيق المرونة من خلال تمويل المرابحة بهامش ربح ثابت.
من أجل التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي التجاري ، يجب على مقدم الطلب تلبية المتطلبات التالية:
- العمر: لا يقل عمر مقدم الطلب عن 20 سنة في تاريخ منح التمويل ، ولكل عميل عمره لا يزيد عن 60 سنة في تاريخ استحقاق التمويل.
- الجنسية: تمنح القروض للسعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط.
- الدخل الشهري: يجب ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي.
- الوظيفة: أن يكون المتقدم موظفًا ، وقد عمل بشكل مستمر لمدة شهر على الأقل دون انقطاع.
- الدفعة المقدمة: تتراوح الدفعة المقدمة من 10٪ إلى 30٪ ، اعتمادًا على صناعة العميل والحالة الائتمانية للعميل ونوع العقار.
- الراتب: يجب تحويل راتبك إلى البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية
هناك العديد من المميزات التي يمنحها هذا التمويل لعملاء البنك الأهلي التجاري وهذه المميزات هي :
- هذا تمويل إسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يوفر برنامج دفع يتميز بتقديم أقساط بسيطة تصل إلى 20 عامًا.
- الدفعة المقدمة 30٪ من المبلغ المالي. يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 7 مليون ريال سعودي ، وبالنسبة للعقار ، فإن فترة السداد تصل إلى 30 عامًا ، وبالنسبة للأرض ، فإن فترة السداد تصل إلى 20 عامًا.
- يجب أن يكون راتبك الشهري ثلاثة آلاف ريال سعودي حتى تتمكن من الحصول على هذا التمويل.
- الرسوم الإدارية 1٪ فقط من مبلغ التمويل ، أو الرسوم الإدارية خمسة آلاف ريال (أيهما أقل) ، ورسم ألف ريال يمثل فقط رسوم تقييم العقار.
- بالإضافة إلى هامش الربح لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم أيضًا دفع مبلغ التمويل المتبقي.
- لا توجد أقساط تكافل أو أي نفقات أخرى لهذا التمويل. تبلغ نسبة الفائدة السنوية على التمويل 3.73٪ من إجمالي مبلغ التمويل ، مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية للفرق بناءً على فترة السداد.
يجب ان يتوافر عده شروط في العقار الذي يتم التمويل من اجله التمويل العقاري وهي :
- عند انتهاء صلاحية القرض ، يجب ألا يتجاوز عمر العقار خمسة وأربعين عامًا.
- يجب أن يكون العقار فارغًا ويمكن نقله.
- يجب أن يقع هذا الفندق في إحدى المدن التالية:
- أولاً: المدن التي تتطلب قروضاً عقارية في منطقة الوسطى هي: وادي الدواسر ، الأفلاج ، الرياض ، السليل ، الرامة ، الخرج ، القويعية ، الدرعية ، المزاحمية ، عرقة.
- ثانياً: المدن التي تحتاج إلى قروض عقارية في المنطقة الغربية هي: رانيا ، الحوية ، جدة ، الخرمة ، مكة المكرمة ، الليث ، الطائف ، بحرة ، رابغ.
- ثالثًا: مدن المنطقة الشرقية التي تتطلب قروضًا عقارية هي: أبو ضك ، الجاف ، الجبيل ، سحات ، حفجي ، عيان ، الكديف ، التبان ، رستانو راحة ، الخبر ، الدمام ، النعيرية ، الظهران ، المبرز ، صفوى ، الأحساء ، الهفوف ، حفر الباطن.
- رابعاً: المدن التي تتطلب قروضاً عقارية في المدينة المنورة والمحافظات الشمالية هي: الحناكية ، المدينة المنورة ، مدح الذهب ، طابو تبوك ، العلا ، حائل ، دوربار ، البويضة ، تيماء ، عنيزة ، حقل ، البدع ، الوجه ، الرس ، الدوادمي ، عرار ، الزلفي ، سكاكا ، رفحاء ، ينبع ، طريف ، القريات ، طبرجل ، البكيرية ، المجمعة. مشط
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