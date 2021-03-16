التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري وكيفية الحصول عليه ، إن التمويل العقاري المقدم من البنك الأهلي التجاري السعودي يهتم بالمواطنين السعوديين ويوفر لهم كافة الوسائل التي تمكنهم من العيش الكريم ، لذلك يوفر البنك الأهلي التجاري للعملاء عقارات للمواطنين السعوديين. وكل ما يتعلق بالتمويل العقاري للبنك الأهلي التجاري ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياَ قراء موقع ثقفني الكرام عن كافه التفاصيل الخاصة بقروض والتمويلات العقارية المقدمة من البنك التجاري السعودي وكيفية الحصول علي التمويل و ماهي الشروط الواجب توافرها في الفرد ليستطيع الحصول علي التمويل و سنتعرف علي المستندات التي يجب احضرها للحصول علي القرض.

يتيح لك التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري فرصة امتلاك منزلك ، سواء كنت تشتري هذا المنزل لأول مرة أو ترغب في الاستثمار في العقارات ، لأن البنك الأهلي التجاري لديه خطط وشروط خاصة لتلبية احتياجاتك العقارية. الاحتياجات. سنوضح أدناه خطة البنك للحصول علي القرض وهذه الخطة هي :

المصاريف الإدارية: 1٪ من قيمة القرض أو 5000 ريال أيهما أقل.

نسبة مبلغ التمويل: 90٪ من قيمة العقار ،الأول أي التمويل من خلال البنك الأهلي التجاري أو من أحد البنوك أو الشركات الأخرى.

نسبة مبلغ التمويل: في حال وجود تمويل عقاري سابق فهو 70٪ من قيمة العقار ويتم من خلال بنك تجاري وطني أو بنك أو شركة تمويل أخرى.

الشريعة الإسلامية: جميع حلول الرهن العقاري المقدمة من البنك الأهلي التجاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المرونة: يمكن لجميع حلول الرهن العقاري تحقيق المرونة من خلال تمويل المرابحة بهامش ربح ثابت.

من أجل التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي التجاري ، يجب على مقدم الطلب تلبية المتطلبات التالية:

العمر: لا يقل عمر مقدم الطلب عن 20 سنة في تاريخ منح التمويل ، ولكل عميل عمره لا يزيد عن 60 سنة في تاريخ استحقاق التمويل. الجنسية: تمنح القروض للسعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط. الدخل الشهري: يجب ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي. الوظيفة: أن يكون المتقدم موظفًا ، وقد عمل بشكل مستمر لمدة شهر على الأقل دون انقطاع. الدفعة المقدمة: تتراوح الدفعة المقدمة من 10٪ إلى 30٪ ، اعتمادًا على صناعة العميل والحالة الائتمانية للعميل ونوع العقار. الراتب: يجب تحويل راتبك إلى البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية

مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري

هناك العديد من المميزات التي يمنحها هذا التمويل لعملاء البنك الأهلي التجاري وهذه المميزات هي :

هذا تمويل إسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يوفر برنامج دفع يتميز بتقديم أقساط بسيطة تصل إلى 20 عامًا.

الدفعة المقدمة 30٪ من المبلغ المالي. يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 7 مليون ريال سعودي ، وبالنسبة للعقار ، فإن فترة السداد تصل إلى 30 عامًا ، وبالنسبة للأرض ، فإن فترة السداد تصل إلى 20 عامًا.

يجب أن يكون راتبك الشهري ثلاثة آلاف ريال سعودي حتى تتمكن من الحصول على هذا التمويل.

الرسوم الإدارية 1٪ فقط من مبلغ التمويل ، أو الرسوم الإدارية خمسة آلاف ريال (أيهما أقل) ، ورسم ألف ريال يمثل فقط رسوم تقييم العقار.

بالإضافة إلى هامش الربح لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم أيضًا دفع مبلغ التمويل المتبقي.

لا توجد أقساط تكافل أو أي نفقات أخرى لهذا التمويل. تبلغ نسبة الفائدة السنوية على التمويل 3.73٪ من إجمالي مبلغ التمويل ، مع الأخذ في الاعتبار النسبة المئوية للفرق بناءً على فترة السداد.

يجب ان يتوافر عده شروط في العقار الذي يتم التمويل من اجله التمويل العقاري وهي :