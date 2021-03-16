أخبار اليمن : 30 غارة عدوانية على 4 محافظات

دوت الخليج -

30 غارة عدوانية على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي اليوم 22 غارة على محافظة مأرب. 30 غارة عدوانية على 4 محافظاتشن طيران العدوان السعودي اليوم 22 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ20 غارة مديرية صرواح وشن غارتين على مديرية مدغل. وفي سياق متصل بجرائم العدوان شن طيران العدوان السعودي اليوم 8 غارات مماثلة على محافظات حجة وعمران وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية حيران وعزلة بني حسن بمديرية عبس في حجة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية خارف في عمران وغارة على مديرية الظاهر بصعدة.



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