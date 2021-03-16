بكلمتين.. إبراهيموفيتش يثير الجدل ويشعل مواقع التواصل

بكلمتين فقط، أشعل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا على خبر عودته لتمثيل منتخب بلاده السويد بعد غياب 5 أعوام.
وأعلن ياني أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022.
وشهدت القائمة عودة المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) بعد غياب 5 سنوات، أعلن خلالهم اعتزاله اللعب الدولي.
وعلق إبراهيموفيتش على حسابه الرسمي بعبارة "عودة الإله"، مرفقة بصورة له بقميص المنتخب السويدي.
ولطالما اشتهر زلاتان بتعليقاته التي تمتزج بين العجرفة والثقة بالنفس، ولطالما وصف نفسه بالأسد أو بالإله أو بالأفضل بالتاريخ، لتصبح من المعالم المشهورة المرتبطة بشخصيته.
وأحرز ابراهيموفيتش على المستوى الوطني 62 هدفا في 112 مباراة للسويد من 2001-2016.
وقد تعني العودة بشكل كبير، مشاركة إبراهيموفيتش في بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل مع منتخب السويد.
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