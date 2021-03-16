التحالف يدمر زورقا حوثيا مفخخا مقابل الصليف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ تابع للمليشيا الحوثية مقابل الصليف في اليمن.

وذكر التحالف: "تم تدمير زورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف". وأضاف أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة". وتابع: "استمرار المليشيا الحوثية في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية". وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، قبل أيام، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح أن العملية العسكرية تستهدف "القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية". وصعدت ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوراق المفخخة.

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