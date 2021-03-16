التحالف العربى: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم على ميناء الصليف

جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف فى بيان، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحوثيين مستمرون فى تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأفاد بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة. وفى وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط فى السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية. والاثنين، قال إنه دمر موقعا محصنا للصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها فى صعدة اليمنية.

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