4 قتلى بينهم طفلة بسبب خلاف حول شيك كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة بإطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية، إثر خلاف على شيك بقيمة 1.4 ألف دولار بدأ يتلقاه الأمريكيون فى إطار مساعدات مالية لمواجهة تداعيات كورونا.





وكشفت مجلة "نيوزويك" أن الشيك وصل إلى أحد المنازل فى مدينة إنديانابوليس (عاصمة الولاية) يوم السبت الماضى ليصبح ذلك على الفور سببا لخلاف دام، بعد أن طلب شاب (25 عاما) من صديقة له إعطاءه نصف المبلغ المالى الذى حازه، وبعد رفض الاستجابة لطلبه اندلع خلاف واستل الجانى مسدسه وأطلق النار على من حوله، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة فى السابعة من عمرها ولاذ بالفرار لكن تم توقيفه مساء اليوم الأحد.

وبحسب "روسيا اليوم"، وقع الأسبوع الماضى الرئيس الأمريكى جو بايدن على مشروع قانون يقضى بتخصيص 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الوطنى الذى يعانى من أزمة كورونا.

وقال بايدن سابقا إن 85% من العائلات الأمريكية ستحصل على مساعدات مالية مباشرة بقيمة 1.4 ألف دولار للشخص الواحد.