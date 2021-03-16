قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إن توقيف الرئيسة البوليفية السابقة جانين أنييز مؤخرا، يبدو غير منطقي.

وأضاف في كلمة ألقاها اليوم في اجتماع لكتلة بروسول للتنمية الإقليمية التي تضم دولا مثل الأرجنتين وباراغواي، "أنه يرى أن الوضع في بوليفيا يدعو للقلق". وكانت الحكومة البوليفية أعلنت السبت الماضي اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة جانين آنييز بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرازيل: توقيف رئيسة بوليفيا السابقة غير منطقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.