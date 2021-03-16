يقدم بنك الراجحي مجموعة من عروض تقسيط سيارات هافال وجريت وول بنظام التأجير التقسيطي من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، بمجموعة من التقسيط الميسر الذي يسمح بالتقسيط بمبالغ تصل إلى 1800 ريال شهريًا.

عروض تقسيط هافال وجريت وول أقل من 1800 ريال شهري بنظام تحويل الراتب

يقدم بنك الراجحي نظام تقسيط السيارات بتحويل الراتب من خلال دفعة أولى صفر أي لا توجد دفعة أولى وبدون رسوم إدارية وقسط شهري منخفض والدفعةالأخيرة حتى ثلاثين بالمائة والمدة التقسيطية ستين شهر، ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من تسعة فاصل واحد واربعين بالمائة.

عروض تقسيط هافال وجريت وول أقل من 1800 ريال شهري بدون تحويل الراتب

وهذا يبدأ التقسيط فيه لسيارات هافال وجريت من دفعة أولى تبدأ بـ عشرة بالمائة، وبدون رسوم إدارية وقسط شهري منخفض والدفعة الأخيرة حتى خمسة وعشرين بالمائة والمدة ستين شهر، ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من احدى عشر فاصل تسعة وخمسين بالمائة.

امثلة :

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 9.41% 1,260 ريال 22,500 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.59% 1,232 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 9.36% 1,509 ريال 27,000 ريال

كيفية التقديم

تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض هافال و جريت وول.

الاتصال على الرقم 8001241222.

الشروط والأحكام تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 31مارس 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط. *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي