خطوات اصدار هوية وطنية جديدة للتابعين 1442

كيفية اصدار هوية وطنية جديدة للتابعين في المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من ضمن أكثر الاشياء التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة وذلك من إجل استخراج وثيقة الهوية الوطنية للابناء أو للزوجة حيث إن عملية استخراج الهوية تحتاج إلي العديد من الأوراق والمتطلبات التي يحتاج إليها المواطن.

اصدار هوية وطنية جديدة للتابعين

تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الخاصة بوكالة الشؤن المدنية في وزارة الداخلية بالمملكة ويتم إستخراج بطاقة هوية لجميع المواطنين في المملكة بداية من سن الخامسة عشر ويتم التقديم بطلب إستخراج البطاقة من قبل ولي الأمر من خلال منصة أبشر الإلكترونية ثم تخديد موعد للذهاب إلي وكالة الشؤن المدنية.

متطلبات إستخراج الهوية الوطنية

حتي تتمكن من إستخراج بطاقة الهوية يجب عليك إحضار بعض الأوراق والمستندات المطلوبة وهي تكون تبعاً للأتي:

أذا كان والد الأبن متوفي يجب إحضار صورة من صك الارث مضاف إلية مقدم الطلب.

صورة من طلب إستخراج البطاقة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

إذا كان صاحب الهوية طالباً يجب إحضار صورة من قيد المدرسة أو إن كان حاصل عي شهادة دراسية يجب إحضار أخر مؤهل دراسي.

أصل شهادة الميلاد مع صورة شخصية من هذه البطاقة.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء ويجب إن تكون بالزي السعودي.

تعبئة نموذج الطلب بالقلم الجاف الأزرق مع عدم وجود قشط في النموذج.

طريقة تقديم طلب اصدار هوية وطنية جديدة للتابعين

حتي تتمكن من تقديم طلب إستخراج الهوية الوطنية يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: