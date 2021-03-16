كلية الملك فهد الأمنية 1442 الاستعلام عن نتائج القبول على رابط بوابة منصة أبشر للتوظيف

كلية الملك فهد الأمنية 1442 ونتائج القبول المبدئي والتي تم الإعلان عنها تلقى رواجاً كبيرا على مؤشرات البحث السعودية على مؤشرات جوجل، وذلك لرتبة جندي وكذلك جندي أول، وبذلك يمكن للمشرحين الدين تقدموا بالتسجيل معرفة نتائج القبول المبدئية بكلية الملك فهد الآمنة من خلال الرابط المُخصص لذلك، على بوابة موقع منصة أبشر للتوظيف.

كلية الملك فهد الأمنية 1442 الاستعلام عن نتائج القبول على أبشر للتوظيف

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم في وقت سابق الإعلان عن وظائف شاعرة برتبة جندي وجندي أول بكلية الملك فهد الأمنية للعام الحالي 1442، وتقدمت بالتسجيل أعداد كبيرة من الراغبين بالالتحاق بتلك الوظائف، وتم الإعلان عن قبول مبدئي لعدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول، كما سنتابع معكم نتائج القبول النهائي لوظائف الأمن البيئي.

المقبولين مبدئيا استيفاء الشروط المطلوبة لكلية الملك فهد الأمنية

هذا وتعلن كلية الملك فهد الأمنية أنه على المقبولين مبدئيا استيفاء الشروط المطلوبة حتى يتم تحديد المقولين نهائيا بوظيفة جندي وجندي أول، وتتلخص تلك الشروط في التالي ذكرها والتي سنتناولها من خلال هذا التقرير.

كلية الملك فهد الأمنية وشروط الحضور للمقبولين مبدئيا لموعد المراجعة

الدخول على رابط بوابة موقع أبش توظيف.

القيام بطباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة أبشر.

يجب التوجه لكلية الملك فهد الأمنية في الموعد المحدد بنموذج موعد المراجعة.

يجب إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية للمقبولين مبدئياً.

تشمل المستندات المطلوبة في موعد المراجعة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حال وجود شهادات ودورات إضافية مسجلة على أبش يجب إحضارها في الموعد المحدد سابقاً.

إحضار نتائج القدرات العامة قياس.

يجب إحضار بطاقة وشهادة التصنيف الصحي.

إحضار ملف خاص بحفظ مستندات المقبولين مبدئيا.

القلم المستخدم يجب أن يكون قلم أزرق جاف.

وبذلك نكون قد قدمنا للمقبولين مبدئيا بكلية الملك فهد الأمنية الراغبين في شغل وظيفة جندي أو جندي أول، عرضنا لكم الخطوات الواجب اتباعها لحصور اختبار ومقابلة القبول النهائي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص ما ورد في هذا التقرير، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، ونتمنى لجميع المتقدين التوفيق والنجاح.