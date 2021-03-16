أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ غالب الجبوبي

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ غالب الجبوبي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / غالب بن علي ناشر الجبوبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ غالب الجبوبيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / غالب بن علي ناشر الجبوبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ / صالح علي ناشر الجبوبي وكافة آل الجبوبي بمديرية كحلان عفار محافظة حجة، في هذا المصاب.. سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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