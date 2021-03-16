تمديد حظر التجوال فى العاصمة و16 ولاية جزائرية 15 يوما

جدة - نرمين السيد - قرر عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائرى، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال المفروض فى 16 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلاً إلى 5 فجرًا بسبب أزمة فيروس كورونا وذلك لمدة 15 يوماً.





وبحسب بيان للحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزى وزو وجيجل وسيدى بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادى وتقرت. يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضى كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا. وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائرى اليوم تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التى تنظمها بعض المؤسسات.

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