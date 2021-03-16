مدينة في كتالونيا تعلن الملك الإسباني شخصا غير مرغوب فيه 

أعلنت مدينة سان-كوغات ديل فاليس في كتالونيا الملك الإسباني فيليبي السادس "شخصا غير مرغوب فيه"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وقال موقع Tot Sant Cugat الإخباري إن المجلس البلدي لمدينة سان-كوغات ديل فاليس اعتمد هذا القرار بغالبية أصوات نوابه يوم الاثنين، مشيرا إلى أن المبادرة حظيت بدعم ممثلي ثلاثة أحزاب سياسية تدعو إلى استقلال كتالونيا عن المملكة الإسبانية.

وخلال الاجتماع برر نواب عن حزبي "معا من أجل سان-كوغات" و"مرشح الوحدة الشعبية" التحرك ضد فيليبي السادس، قائلين إن الحكم الملكي في إسبانيا مؤسسة منافية للديمقراطية ووريثة لنظام فرانكو.

وجاء قرار إعلان سان-كوغات ديل فاليس "مدينة محبة للجمهورية ومناهضة للحكم الملكي" وسط الأزمة التي تعيشها الملكية الإسبانية على خلفية ثلاث دعاوى قضائية تم فتحها ضد الملك الشرفي خوان كارلوس، والد الملك الحالي، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد وغسل أموال.