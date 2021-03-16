ألمانيا.. مقتل ثلاثة أشخاص في حادث سير غامض الأسباب 

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص بدهس سيارة تجمعا في حادث سير بمدينة لايبتسيغ شرقي البلاد.
وأوضحت الشرطة أن امرأة توفيت في أحد المستشفيات متأثرة بإصاباتها وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.
وكان سائق سيارة دهس مجموعة من المارة بالقرب من محطة ترام، ما أدى إلى مقتل امرأة (85 عاما) ورجل (80 عاما) في مكان الحادث.
وحسب المعلومات المتاحة حتى ظهر اليوم، فإن المفترض أن الواقعة حادث سير، حيث قال أولاف هوبه المتحدث باسم الشرطة: "لا تتوفر أدلة أخرى في الوقت الراهن".
وأضاف: "هناك إفادات من شهود عيان والسائق ونظرا لأن هذه الإفادات مختلفة عن بعضها البعض بشكل كبير فإنه يجب انتظار التحقيقات".
وأثبتت الاختبارات خلو دم السائق (50 عاما)، من آثار الكحول والمخدرات، غير أنه لا يزال من غير الواضح بعد سبب الحادث علما أن المتحدث باسم الشرطة صرح بأنه يتم التحقيق مع السائق بسبب "حادث سير له صلة بقتل غير متعمد".
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