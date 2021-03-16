ملخص نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم.. ملحمة قوية ومتابعة الشوط الثاني الآن

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021، حيث يستضيف الفارس الأبيض نظيرة الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء 16-3-2021 على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وجميع عشاق الفريقين في الوطن العربي يتابعون الآن ملخص نتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في الشوط الأول والثاني، وهذا ما سنتابعه معكم غبر تغطية مستمرة ومتابعة لحظية بخصوص ملخص أهداف الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021.

ملخص نتيجة الزمالك والترجي اليوم

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والترجي، انطلقت مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما انطلقت مباراة الزمالك والترجي اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ونتابع أدناه ملخص نتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة الزمالك والترجي الآن

الزمالك 0 الترجي 0

تشكيلة الزمالك والترجي

نشرت بعض الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة قبل انطلاق اللقاء تشكيلة الزمالك ضد الترجي اليوم والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى:محمود جنش، في خط الدفاع: أحمد عيد – محمود حمدي الونش- محمود علاء – عبد الله جمعة، في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي، في خط الهجوم: أسامة فيصل.

نتيجة مباراة الزمالك والترجي الشوط الأول:

انتهى الشوط الاول من المباراة بنتيجة سلبية بين الفريقين، وكان الترجي التونسي قد بدا المباراة بروح قتالية عالية بحثاً عن ثغرة للتوغل عبر منطقة جزاء محمود جنش وإعطاء نفسة المساحة لتسجيل أول أهداف المباراة، ولكن كان دفاع الزمالك يتصدى للكرات والحارس محمود جنش يحمي مرماه من الاختراق.

على الجانب الأخر وضع الزمالك تكتل دفاعي أمام ممرماه وفي خط وسط الملعب وهدد الزمالك مرمى الترجي التونسي خلال الدقائق المتتالية من زمن الشوط الأول بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، ولكن الحظ لم يُحالف لاعبي الزمالك للتسجيل، تابعوا معنا وملخص نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم الشوط الثاني في دوري أبطال أفريقيا 2021.