ظهرت الآن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية 1442 وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتيجة القبول بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبتي (جندي أول – جندي) رجال، ودعت إلى المواطنين المتقدمين لشغل تلك الوظائف إلى الاستعلام عنها عبر ابشر توظيف.

استعلام نتائج القبول للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية 1442

دعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية كافة المواطنين من الرجال المتقدمين لشغل وظائف المديرية العامة بكلية الملك فهد الأمنية على رتبتي (جندي أول – جندي) معرفة النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على بوابة ابشر توظيف.

اختيار نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية رجال

القيام بإدخال رقم الهوية ثم عرض.

وأهابت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بكافة المتقدمين ضرورة الدخول على ابشر توظيف من أجل معرفة نتائج وإجراءات القبول للمديرية العامة بكلبة الملك فهد الأمنية على الرتب جندي أول وجندي.

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف وهي:-

* أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ أي نشأ داخل المملكة العربية السعودية على أن يتم استثناء من نشأ مع والدية بالخارج أثناء خدمتهم للمملكة.

* ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام.

* ألا يكون المتقدم يعمل في إحدى الوظائف الحكومية أو تم فصله من قبل من إحدى القطاعات العسكرية.

* ألا يكون المتقدم متزوج من أمراءه غير سعودية.

* ألا يكون المتقدم قد تم إدانته في أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

* أن يجتاز المتقدم كافة الإجراءات الخاصة بالقبول من بينها المقابلة الشخصية.

* أن يلتزم المتقدم بمواعيد المراجعة والمقابلة الشخصية.

* لا يعد القبول المبدئي قبولاً نهائياً.