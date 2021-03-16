حساب المواطن يتلقى طلبات الاعتراض على الدفعة 40

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي طلبات الاعتراض على دفعة مارس 2021م، إذ ذكر البرنامج عبر موقع الرسائل القصيرة “تويتر” أن بدء تقديم اعتراضات حساب المواطن على مبالغ استحقاق الدفعة الـ40، بدأ على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالحساب.

10.5 مليون مستفيد

وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم البرنامج، أن 92 مليار جنيه هي قيمة المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرامج، في حين بلغت قيمة الأثر الرجعي بنحو الـ683 مليار ريال، لافتًا إلى أن البوابة الإلكترونية لحساب المواطن أعلنت إيداع 1.9 مليار ريال، يستفيد منها 10.5 مليون مستفيد وتابع من الذين شملهم دعم البرنامج لشهر مارس، كما بلغ إجمالي تعويضات الدفعات السابقة نحو 16.4 مليون ريال، وتحصل نحو77% من المستفيدين على الدعم المقدم لهم.

وأوضح البرنامج في رده على استفسار مواطن أن قروض البناء الذاتي لا تؤثر على استحقاق المستفيد من البرنامج، حيث أن البرنامج لا يفصح عن دخل الضمان الاجتماعي ضمن دخل المواطن الخاص بالمستفيد، والمسجل بالبرنامج.

آلية تقديم الدعم

تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن برنامج حكومي سعودي، تم إطلاقه في شهر ديسمبر عام 2017، ويهدف إلى تخفيف الأعباء على كاهل المواطن السعودي، حيث يقدم دعمًا ماديًا لكافة الأسر ذات الدخل المنخفضة، وقد تم إنشاء لتعويض المواطنين الذين يمكن أن يتضرروا من التغييرات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، بما يضمن لهم حياة أفضل.

ويعتمد برنامج حساب المواطن على آلية في تقديم الدعم المادي للمستفيدين منه، حيث يرسل رسائل نصية للمواطنين المستفيدين حتى يمكنهم الاطلاع على حساباتهم المصرفية، علاوةً على أن البرنامج أطلق في شهر مارس من عام 2019، تطبيقًا على الهواتف الذكية حتى يسهل على المستفيدين منه الاطلاع على كل بياناتهم والتعديل فيها حسب الحاجة، فضلاً عن إتاحة تتبع كافة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض.