الحكومة اليمنية: اقتحام قصر معاشيق لا ينتمى بأى شكل للتظاهر السلمى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الحكومة اليمنية، بحسب قناة "العربية"، أن إنحراف التظاهرات عن المسار السلمى لا يخدم إلا دعاة الفوضى وجماعة الحوثى، مشيرة إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض فى الجوانب الأمنية والعسكرية.
وكانت عدن منذ أسابيع، شهدت مظاهرات متكررة احتجاجا على تردى الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية.
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