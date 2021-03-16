مقتل 15 مدنيا على يد مسلحين فى الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - قتل 15 مدنيا على الأقل اليوم، على يد مسلحين فى مقاطعة كيفو شمال الكونغو الديمقراطية.



جدة - نرمين السيد - قتل 15 مدنيا على الأقل اليوم، على يد مسلحين فى مقاطعة كيفو شمال الكونغو الديمقراطية. وأشار بيان لوزارة الداخلية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى أن الهجوم نفذته جماعة أوغندية مسلحة تنشط فى المنطقة.

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