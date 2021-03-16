هزة بقوة 6.9 درجة تضرب منطقة كامتشاتكا الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، بحسب "روسيا اليوم"، إن الهزة وقعت على عمق 57 كيلومترا، دون أن تذكر أى تفاصيل إضافية.

يذكر أن الهيئة الأمريكية رصدت الأحد الماضى هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر فى المنطقة ذاتها.