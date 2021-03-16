أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل عسكريين إيرانيين اثنين في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.
وقال التلفزيون الإيراني، إن "المقاتلين قتلا قبل ساعات اليوم الثلاثاء في مدينة الميادين السورية"، من دون ذكر أي تفاصيل عن الحادث.
إيران: مقتل عسكريين إيرانيين بمحافظة دير الزور السورية - صور
وأضاف: "المقاتل الأول يدعى مهدي بختياري ومن بلدة إسلام شهر غربي طهران، أما الثاني فيدعى مجتبى بركنجي وهو من أهالي مدينة سوادكوه شمالي إيران".
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