عروض العثيم الأسبوعية 17 مارس 2021 عروض رمضان بالسعودية

عروض العثيم الأسبوعية 17 مارس 2021 في المملكة العربية السعودية بكل فروع ومراكز تسوق عبد الله العثيم وكذلك أسواق العثيم للجملة وأسواق ركن العثيم لكل العملاء بالسعودية، الكثير من التخفيضات على أسعار السلع المنزلية والاحتياجات الأساسية اليومية التي لا غنى عنها في أي منزل تجدونها في العرض الأسبوعي لأسواق العثيم، في هذا المقال نستعرض لكم أهم عروض أسواق عبد الله العثيم على المواد الغذائية والسلع الأساسية في المنزل وكذلك اللحوم والخضروات وعروض الأجهزة وبعض الأدوات المنزلية والتي تبدأ من الأربعاء 17 مارس وحتى يوم الثلاثاء التالي 23 مارس 2021. عروض العثيم الأسبوعية 17 مارس 2021 أرز أبو كأس بسمتي بسعر 58.95 ريال سعودي وزن 10 كيلو جرام.

كريم كراميل جرينز بدون حلا بسعر 19.95 ريال.

شوفان كويكر علبة بسعر 6.95 ريال.

شراب سن كويك برتقال مركز 700 مل بسعر 18.75 ريال.

مكرونة وفرة منوع وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.

حليب المراعي بودرة 2 كيلو جرام مع 25 ٪. زيادة بسعر 41.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس من ماركة شمس 1900 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد 10 حبات في وإن كيلو جرام للحبة بسعر 93.95 ريال سعودي.

عروض على جميع أنواع التمور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مهرجان التمور في كل الفروع.

عروض على الحلوى الشرقية وقسم الحلويات الغربية مثل عروض التوراتات بلاك فورست ووايت فورست والاكلير وغيرها.

عروض على جميع أنواع الدجاج المبرد فقيه والتنمية والفروج الذهبي.

عروض على جميع منتجات ساديا للمنتجات الدجاج.

عروض على منتجات هالي للمعلبات. نشرة عروض أسواق العثيم 17 مارس 2021 الموافق 4 شعبان 1442 عروض العثيم الأسبوعية 17 مارس 2021نشرة عروض أسواق العثيم 17 مارس 2021 الموافق 4 شعبان 1442 إليكم نشرة عروض العثيم بالتفصيل والصور نقلاً عن الموقع الرسمي لأسواق العثيم: طريقة التسجيل في تويو والشروط المطلوبة للتسجيل

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