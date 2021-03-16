التعليم بالسعودية تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان إشاعة والتعليم سيتغير بشكل عام بعد الوباء 1442

التعليم بالسعودية وتقديم الاختبارات للعام الدراسي 1442: وردت كثير من التعليقات والردود في الصفحات الرسمية للتعليم بالمملكة العربية السعودية، وكانت بشأن تقديم الاختبارات النهائية بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني من عام 1442، حيث أن الموعد المحدد للامتحانات النهائية بالسعودية هو بعد أجازة عيد الفطر المبارك، وفي شهر شوال كما حددته وزارة التعليم السعودية سابقاً، حيث أنه من المحتمل أن التعليم بالمملكة سيتغير بشكل عام بعد إنتهاء الجائحة، وأن ماتداول بشأن تقديم الاختبار قبل رمضان إشاعة لم يصدر بها خبر رسمي حتى الآن من الوزارة.

التعليم بالسعودية وتقديم الاختبارات النهائية وموعد الاختبارات المحدد من الوزارة 1442

حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بتقديم الموعد الخاص بالاختبارات النهائية قبل شهر رمضان، وأن يوم الخميس 17 من رمضان هو بداية أجازة عيد الفطر المبارك بالفصل الدراسي الثاني بالمملكة، ويوم الثلاثاء 6 شوال هو العودة للدراسة مرة أخرى، ويوم الأحد 11 شوال هو موعد الاختبارات النهائية، ويوم الخميس 22 شوال هو بداية أجازة نهاية العام.

التعليم في السعودية والاختبارات النهائية 1442

الاختبارات النهائية كما ذكرنا سابقاً تم تحديدها مسبقاً من وزارة التعليم السعودية، ولكن برغم ذلك تم إنشاء استبيان عن تقديم الاختبارات النهائية قبل عيد الفطر المبارك وقبل رمضان، وكانت تلك الاستطلاعات على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لأخبار التعليم بالسعودية، ووجدت نسبة كبيرة من الأراء أيدت تقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان، ولكن وزارة التعليم حتى الآن لم تصدر بياناً رسمياً بذلك، حيث أن المواعيد التي حددتها الوزارة كما هي:

بداية الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الأول يوم 4/6/1442 هجرية.

الأسبوع الثاني يبدأ يوم 11/6/1442.

الأسبوع الثالث يبدأ يوم 18/6/1442.

الأسبوع الرابع يبدأ يوم 25/6/1442.

الأسبوع الخامس يبدأ يوم 2/7/1442.

الأسبوع السادس يبدأ يوم 9/7/1442.

الأسبوع السابع يبدأ يوم 16/7/1442.

الأسبوع الثامن يبدأ يوم 23/7/1442.

الأسبوع التاسع يبدأ يوم 1/8/1442.

الأسبوع العاشر يبدأ يوم 8/8/1442.

الأسبوع الحادي عشر يبدأ يوم 15/8/1442.

الأسبوع الثاني عشر يبدأ يوم 22/8/1442.

الأسبوع الثالث عشر يبدأ يوم 29/8/1442.

الأسبوع الرابع عشر يبدأ يوم 6/9/1442.

الأسبوع الخامس عشر يبدأ يوم 13/9/144. ( 17 من شهر 9 أجازة عيد الفطر المبارك)

الأسبوع السادس عشر يبدأ يوم 6/10/1442. (استئناف الدراسة بعد العيد)

الأسبوع السابع عشر يبدأ يوم 11/10/1442. (الاختبارات النهائية للفصل الثاني)

الأسبوع الثامن عشر يبدأ يوم 18/9/1442 (الاختبارات النهائية للفصل الثاني)

22 من شهر 10 أجازة نهاية العام الدراسي 1442.

إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية

التعليم من المحتمل أن يتغير بشكل عام بعد انتهاء الوباء المنتشر، وقريباً مناهج للفلسفة في التعليم، وأن المعلمين والمعلمات لديهم حب الشغف في أداء العملية التعليمية عن بعد، حيث أن الطلاب والطالبات أصبحوا يتعلمون بسرعة أكبر وذلك لأن الوالدين يقوموا بمساعدتهم أثناء الدراسة ويشاركونهم الدراسة.

إنهاك الطلاب بالتكاليف والواجبات في المرحلة الثانوية لا يتناسب مع احتياجاتهم، وذلك لأنهم سيمرون باختبار قدرات تحصيلي.

مشكلة التنمر: يجب على المعلم وولي الأمر حث الطلاب على الإبلاغ عن أي عملية تنمر الكترونية يتعرضون لها، لأن التنمر الالكتروني أصبح مشكلة تواجه طلابنا وطالباتنا في الوقت الحالي.

من إيجابيات التعليم عن بعد: هو راحة الطلاب والطالبات من الإزعاج والضوضاء وجميع الازدحامات التي تحدث في الفصول الدراسية أثناء الدراسة حضورياً.

تغيير شامل للتعليم العام بالمملكة السعودية بعد اختفاء الوباء 1443

لا نعلم حتى الآن ما الذي ستقوم بتغييره وزارة التعليم السعودية بالتعليم العام في الأعوام الدراسية المقبلة، إلا بعض الخطط المقترحة للعام الجديد القادم 1443، وهو تطوير وقت الدراسة الفعلية بالمدارس، على أن يكون ثلاثة فصول دراسية بدل فصلين دراسيين، وخطة تدريب طلاب الجامعات قبل تخرجهم من الجامعات ب 6 أشهر: