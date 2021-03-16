مقتل 58 شخصا بهجوم مسلح غرب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة فى بيان لها، بحسب "روسيا اليوم"، إن الهجومين وقعا فى منطقة تيلابيرى القريبة من الحدود مع مالى وبوركينا فاسو".

وقتل المسلحون ما لا يقل عن 100 مدنى فى الثانى من يناير فى هجمات على قريتين فى تيلابيرى، فى أحد أكثر الأحداث دموية فى تاريخ البلاد الحديث.

ويرتبط معظم المسلحين الذين ينشطون فى المنطقة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.