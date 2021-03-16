كامالا هاريس تتعهد بالكفاح من أجل النساء والديمقراطية  

جدة - نرمين السيد -
وقالت هاريس فى بيان مصور خلال الدورة الخامسة والستين للجنة المعنية بشؤون المرأة، بحسب "روسيا اليوم" إن الولايات المتحدة ستعمل على تحسين كلا الأمرين، مشيرة إلى أن "الديمقراطية تتطلب يقظة مستمرة وتحسينا مستمرا، وإنه عمل مستمر واليوم نعلم أن الديمقراطية تتعرض بشكل متزايد لضغوط كبيرة".
وأضافت: "وضع الديمقراطية يعتمد أيضا بشكل أساسى على تمكين المرأة، وليس فقط لأن استبعاد المرأة من صنع القرار هو علامة على ديمقراطية معيبة، ولكن لأن مشاركة المرأة تعزز الديمقراطية".
وأكدت هاريس أن إدارة الرئيس جو بايدن ستنشط شراكة واشنطن مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
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