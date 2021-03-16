لافروف: القرم انضمت لروسيا إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف فى حديث لقناة "القرم 24"، تم بثه اليوم الثلاثاء فى الذكرى السابعة للاستفتاء حول انضمام القرم إلى روسيا، إن الاستفتاء "أصبح الوسيلة الوحيدة لحماية مصالح وكرامة وحياة سكان القرم على خلفية التهديدات من قبل القوميين والنازيين الجدد الذين وصلوا إلى السلطة بنتيجة انقلاب مسلح مخالف للدستور".

وتابع لافروف، بحسب "روسيا اليوم"، قائلا: إن مصير ومستقبل القرم مع روسيا للأبد، بغض النظر عما إذا كان يروق ذلك لأحد أم لا، وأن أى أعمال من قبل دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة عاجزة عن تغيير الواقع، سواء من ناحية القانون الدولى أو من الناحية السياسية أو الأخلاقية.

وأكد لافروف، أن الدبلوماسية الروسية ستواصل الجهود "لتثبيت هذا الواقع المتعلق بعودة شبه الجزيرة إلى الوطن، فى عقول الشركاء الأجانب".

وأشار لافروف إلى "تنامى الاهتمام بإقامة الاتصالات وتطوير العلاقات مع القرم فى العالم، حيث يزورها ممثلو الأوساط السياسية والاجتماعية وأوساط الأعمال والعلماء والبرلمانيون الأجانب".

وأضاف: "وبإمكانهم التأكد بأم أعينهم من تمسك السكان بالخيار الحر الذى فضلوه فى مارس 2014".