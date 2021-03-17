طريقة تفعيل فيزا الراجحي يبحث عنها الكثيرون من مستخدمي هذه الفيزا حيث أن مصرف الراجحي يتيح لعملائه الحصول على تلك البطاقة الائتمانية بدون وجوب الموافقة الائتمانية، ويتم استخدامها في التسوق والشراء من خلال شبكة الإنترنت، وهى تعتبر بطاقة سوق تمتلك الكثير من الخصائص والمميزات وبدون الشروط الصعبة وبطريقة سريعة وسهلة، يتم استلامها في نفس اليوم، ويجب على العميل عند استلام الفيزا أن يعمل على تفعيلها وتنشيطها، ومن بعد ذلك شحنها من أجل أن يتم خصم قيمة الاشتراك الشهرية ليتمكن من استخدامها في التسوق، ويتم تفعيل البطاقة بخطوات بسيطة وسهلة مع الكثير من المميزات والخصائص.

طريقة تفعيل بطاقة فيزا الراجحي

كثير من المستخدمين يبحثون عن الطريقة الخاصة بتفعيل بطاقة فيزا الراجحي ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

بعد أن يستلم العميل بطاقة الفيزا عليه الانتظار لمدة 24 ساعة قبل تفعيلها.

بعد ذلك يقوم صاحب الفيزا بالاتصال برقم هاتف الراجحي المصرفية وهو 801246666.

بعد الاتصال برقم هاتف الراجحي في يقوم العميل بالضغط على رقم 3، وهو خاص بقسم البطاقات الائتمانية، والتحدث إلى أحد موظفي خدمة العملاء.

ويتم تنشيط الفيزا عند الاتصال بخدمة العملاء من أجل تفعيلها سوف يتم طلب آخر 4 أرقام خاصة برقم الهوية الوطنية لصاحب الفيزا، وذلك من أجل الأمان والخصوصية.

تكون البطاقة جاهزة من أجل استخدامها للتسوق عبر الإنترنت، ولكن على صاحبها أن يقوم بشحنها بمبلغ 100 ريال سعودي حتى يمكن للبنك خصم قيمة الاشتراك الشهري.

بعد تفعيل وتنشيط البطاقة يجب أن يتم شحنها لأنه عند الاستلام يكون بها مبلغ فقط 1 ريال سعودي.

يجب شحنها بمبلغ 100 ريال حتى يتمكن البنك من خصم الاشتراك الشهري، وحتى يتمكن العميل من استخدامها في التسوق.

ويمكن شحن البطاقة من خلال الاتصال بهاتف الراجحي المصرفي وبعد ذلك اختيار قسم البطاقات الائتمانية من خلال الضغط على رقم 3، ثم القيام باختيار الخيار رقم 3 الخاص بقسم التحويل من الحساب إلى البطاقات الائتمانية، ويتم تحديد المبلغ المراد شحنه إلى البطاقة.

طريقة شحن بطاقة الفيزا

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