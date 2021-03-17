“اضبط الآن” تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد على جميع الأقمار

تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد على جميع الأقمار يبحث عنه الكثيرون بشكل خاص في الفترة الأخيرة وذلك عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث أن إدارة القناة قامت بتحديث ترددها وذلك من أجل زيادة جودة المحتوى الذي يعرض عبر شاشاتها من البرامج والأناشيد الخاصة بالأطفال، وأغلب الآباء والأمهات يرغبون في معرفة تردد القناة من خلال شاشاتهم حتى يقوم الأطفال بمتابعتها.

تردد قناة طيور الجنة 2021 على جميع الأقمار

الكثير من الناس يهتمون بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة عبر نايل سات وعرب سات وسهيل سات، لذلك سوف نقدم تردد القناة عبر هذه الأقمار المختلفة، وذلك كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على نايل سات عبر البيانات التالية:

اسم القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

اسم القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11632.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب ساتقناة طيور الجنة على قمر سهيل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة 2021 على قمر سهيل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

اسم القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

أهم البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة 2021

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج المميزة والتي منها الترفيهي والرياضي والثقافي والديني ومنها:

برنامج جنجل.

برنامج صوتك كنز.

برنامج بيت الحج.

برنامج طيور الخير.

برنامج اسم ومعنى.

أغاني المهن.

برنامج رياضة في رياضة.

شموس لا تغيب.

برنامج خطاوي السيلاوي.

حزورة مع الأمورة.

برنامج ست البيت الصغيرة.

كليبات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تقوم بتقديم العديد من الكليبات الغنائية الثقافية والتعليمية والتي منها: