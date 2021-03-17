رابط وخطوات التقديم على الترقيات في مسار 1442

مسار ، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على الترقيات 1442، حيث يعتبر موقع مسار من أهم البوابات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم على الترقيات في القطاع الحكومي عن طريق تطبيق مسار بشكل إلكتروني بكل سهولة، وذلك بعد توافر الشروط اللازمة في الأشخاص اللذين يريدون التقديم على هذه الترقيات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التقديم على الترقيات في مسار 1442 خطوة بخطوة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات التقديم على الترقيات في مسار 1442

يمكن لجميع الموظفين التقديم على الترقيات عن طريق بوابة مسار بشكل إلكتروني، عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى برنامج مسار عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . أنقر على ( تسجيل الدخول ) عن طريق حسابك في النفاذ الوطني الموحد .

أكتب أسم المستخدم .

أكتب كلمة المرور بشكل صحيح .

سوف يصلك على الهاتف رمز تحقق، يجب عليك كتابته في مكانه المخصص بشكل صحيح .

أنقر على ( تسجيل الدخول ) .

أختر خدمة ( الترقيات ) .

يجب عليك الإطلاع على إعلانات الترقيات .

أختر الرغبات الوظيفية الذي تريد التقديم فيها والحصول على ترقيتها .

أنقر على ( عرض ) .

أنقر على ( التقديم للترقيات ) .

خطوات الاستعلام عن الترقية 1442 بالسجل المدني عبر مسار

بعد التسجيل في مسار يمكن للمواطنين الاستعلام عن الترقية 1442 بالسجل المدني، ومعرفة معايير الترقية للحصول على الترقيات المختلفة، وهذه هي خطوات الاستعلام عن الترقية 1442 :

أولا يجب عليك الدخول إلى منصة مسار الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت .

أنقر على خيار ( التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد ) .

ثم عمل ( تسجيل دخول ) .

أكتب أسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية .

أكتب كلمة السر .

أكتب رمز التحقق الذي وصلك على الهاتف الخاص بك .

أنقر على ( تسجيل الدخول ) .

أختر خدمة ( الترقيات ) .

يجب عليك الإطلاع على إعلانات الترقيات .

أختر ( الرغبات الوظيفية ) .

معرفة نتيجة المفاضلة .

ثم خدمة ( إشغال الوظائف بالترقيات ) .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة التقديم على الترقيات 1442 عبر مسار ، وطريقة الاستعلام عن الترقيات بكل سهولة .