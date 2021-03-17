دوت الخليج:- أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الجيش الإسرائيلي قرر نشر كتيبتين عسكريتين على خطوط التماس شمالي البلاد، يكون مجندوهما من النساء حصرا.
وذكرت "كان" أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.
وأكدت أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعا مهما مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال إسرائيل، لمنع أي نشاطات إرهابية أو إجرامية.
وأشارت إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود معا، وأن الكتيبتين النسائيتين ستكون مهامهما اتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.