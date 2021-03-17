هجوم إسرائيلى على ريف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، قال التلفزيون السورى ووكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عددا من الصواريخ المعادية فى سماء دمشق"، و"ردت على العدوان الإسرائيلى فى المنطقة الجنوبية".
وفى المقابل، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سلاح الجو شن هجمات على "أهداف سورية"، فيما رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق على التقارير.
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