تقرير أمريكى: كوبا وفنزويلا وحزب الله وإيران حاولوا التأثير على الانتخابات

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير للمخابرات الأمريكية اطلعت "رويترز" على نسخة منه، أن "روسيا وإيران نشرتا معلومات مضللة فى محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية"، وأن حزب الله حاول التأثير عليها.





وقال التقرير، بحسب "روسيا اليوم"، إن "كوبا وفنزويلا وحزب الله حاولوا جميعا التأثير على الحملات". ورجح التقرير، موافقة خامنئى على هجمات سيبرانية للتأثير على سير الانتخابات، مؤكدة أن إيران بعثت برسائل تهديد لمواطنين أميركيين فى محاولة للتأثير على مجرى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. من جهتها، قالت أفريل هاينز من أجهزة الاستخبارات الوطنية: "النفوذ الأجنبى الخبيث هو تحد دائم يواجه بلادنا. والجهود التى يبذلها خصوم الولايات المتحدة، تهدف إلى تفاقم الانقسامات وتقويض الثقة فى مؤسساتنا الديمقراطية". وشددت على أن "معالجة هذا التحدى المستمر تتطلب نهجا حكوميا كاملا قائما على فهم دقيق للمشكلة، نسعى بمثل هذه التقييمات إلى توفيره".

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