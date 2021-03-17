فلسطين تدعو اليونان لمراقبة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لليونان، مع وزير الخارجية اليونانى نيكولاس ديندياس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





واتفق الوزيران على عقد جلسة المشاورات السياسية الشهر المقبل، وعقد اللجنة المشتركة حالما تسمح الظروف الصحية بذلك، كما اتفقا أيضاً على أهمية العمل على استئناف العمل فى إطار التعاون الثلاثى المشترك ما بين فلسطين وقبرص واليونان، على أن تعقد اجتماعات على مستويات عدة بما يشمل كبار الموظفين والوزراء والرؤساء للبلدان الثلاثة.

وأطلع المالكى نظيره اليونانى على آخر تطورات الوضع السياسى والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض وحملات الاستيطان المحمومة التى تجرى على الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالباً اليونان بأن تلعب دوراً فاعلاً من أجل استئناف عملية سلام قائمة على أسس ومبادئ القانون الدولى، وفى إطار متعدد الأطراف وضرورة تنفيذ دعوة الرئيس محمود عباس عقد مؤتمر دولى للسلام.

كما وضع المالكى نظيره اليونانى فى صورة التحضيرات التى تجرى فى فلسطين لإجراء الانتخابات والمراسيم التى أصدرها الرئيس الفلسطينى محمود عباس بهذا الصدد، داعياً اليونان إلى إرسال مراقبين يونانيين وأوروبيين للرقابة على الانتخابات، وإلى ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلى للسماح للمقدسيين للمشاركة فى الانتخابات ترشيحا وانتخاباً.

من جانبه، رحب ديندياس بعملية الانتخابات، مبديا استعداد بلاده والاتحاد الأوروبى لتقديم كل الدعم الذى يحتاجه الفلسطينيون فى هذا الصدد، مؤكدا تمسك اليونان بحل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، ودعا المالكى نظيره اليونانى إلى زيارة دولة فلسطين قريبا، وقدم دعوة أيضا إلى رئيس الوزراء اليونانى لزيارة فلسطين.