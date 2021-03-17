كيفية شحن شدات ببجي مجاناً وإنفاق UC عدد لا نهائي من الشدات

كيفية شحن شدات ببجي مجاناً طريقة لتحصيل إنفاق UC من كل أولئك الذين يبحثون عن طريقة جيدة لربح 1600 وحدة مجانًا في عام 2021، أو طريقة لتزويدهم بحزمة برامج PUBG، لأن هناك طريقة مجانية ومناسبة جدًا لك للحصول عليها طريقة حزمة برامج PUBG، يمكنك استخدام UC لشراء الحقائب الجلدية، أو شراء أسلحة وجلود على شكل نقود مجانية، وكلها يمكن استخدامها مجانًا بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا استخدام UC للترقية إلى الريال الذي يوفر لك مهمة جديدة وله العديد من المزايا.

كيفية شحن شدات ببجي مجاناً

كيفية الحصول على شدات ببجي مجاناً اتخذ هذه الخطوات للحصول على الحقيبة الجلدية M416، ومفتاح الربط حقيقي وموثوق، لأن الكثير من الأشخاص تمكنوا من الشحن بنجاح، من خلال هذه الخطوات بالإضافة إلى إمكانية التمتع بالعديد من المزايا فمن الضروري تمامًا الاستمتاع بـ حقيبة جلدية M416 لكثير من الناس.

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انتقل إلى المنطقة النشطة ستجد عدة خيارات أحدها Daily Battles الذي يمكنه أن يوفر لك الدجاج في الدلو ليبلغ ارتفاعه 1500 متر، والعديد من الأشياء الأخرى المصاحبة ل، مع الحصول على قسائم صندوقية مميزة وباقة طعام وشراب.

هناك العديد من الأنشطة المتاحة ولكن من الأفضل المشاركة في أنشطة الموسم الجديد أو شراء مجموعة من UC لذلك عند شراء 60 UC سيوفر لك هذا فرصة الحصول على 20 UC أخرى مجانًا، وعندما تشتري 600 UC سيوفر لك ذلك 80 UC أخرى مجانًا، ويمكنك أيضًا الشراء من خلال Paytm، لأن هذا يوفر لك UC إضافيًا