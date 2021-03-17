أبشر للخدمات الألكترونية للأفراد تتيح إمكانية نقل ملكية السيارة

أبشر للخدمات الألكترونية للأفراد تقدم منصة أبشر الألكترونية جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون السعوديون وكذلك غير السعوديين المقيمين بالمملكة, لتوفر لهم أكثر من 160 خدمة حكومية بصورة ألكترونية علي مدار اليوم، تتميز بسرعة التواصل ودقة البيانات والمعلومات وكذلك تقديم الخدمات, مما يساعد المواطن على العيش بمستوي اجتماعي متميز يتسم بالتقدم والتكنولوجيا والرغد، لا يجعله مضطرا للذهاب للجهات الحكومية في كل خطوة يتخذها في أمور حياته، فهو قادر الآن علي التواصل ألكترونيا من خلال منظومة أبشر وتحقيق الهدف المراد تأديته بكل سهولة.

أبشر للخدمات الألكترونية للأفراد تساعد في نقل ملكية السيارة

يحتاج العديد من المواطنين المقيمين داخل المملكة لنقل ملكية سياراتهم الخاصة لأكثر من مرة ويرجع ذلك لكثرة تنقل أماكن عملهم بين مختلف محافظات المملكة فيضطر المواطن لبيع سيارته الخاصة، وقد تؤدي عملية نقل ملكية السيارة لتأجيل مواعيد هامة, والذهاب لمشاوير طويلة المسافة, وأن يكون لديك وقت فراغ طويل, وزيارة عدد من الأماكن الحكومية للتمكن من نقل ملكية سيارتك الخاصة لشخص آخر, وكان ذلك عائق كبير لظروف كثير من المواطنين وتعسير لأمور حياتهم، لذلك أتاحت منصة أبشر السعودية خدمة نقل ملكية المركبة بكل سهولة ويسر.

خطوات نقل ملكية سيارتك الخاصة عبر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر خدمة مبايعة السيارات بخطوات بسيطة

1. افتح منصة أبشر قم بتسجيل رقم المرور واختر الخدمات الفردية.

2. قم بتسجيل الدخول بإضافة اسم المستخدم, وكلمة المرور الخاصة بك, وأضغط تسجيل دخول.

3. اختر خدمة المركبات, ثم خدمة مبايعة المركبات.

4. اختر فئة بائع, ثم اختر السيارة المراد بيعها, ومن ثم ابدأ بإدخال ثمن المركبة المراد بيعها.

5. ادخل رقم هوية المشتري, وتاريخ الميلاد الخاص به, أرفع الطلب بالضغط على تأكيد.

6. الآن يبدأ دور المشتري, عليه الدخول أيضا على منصة أبشر للخدمات الفردية، واختيار فئة مشتري.

7. يقوم المشتري بقبول الطلب بالضغط على متابعة, ويقوم بإدخال اسم البنك وقيمة السيارة إلى حساب البنك الوسيط.

8. يقوم الأن بالتأمين على السيارة, وتسديد رسوم نقل الملكية, وأخيرا يختار تسليم المركبة لإتمام المبايعة بصورة ألكترونية بسيطة في خطوات قليلة.

9. بعد تسليم السيارة يتم تحويل المبلغ للبائع, وتصل الاستمارة للمشتري، وبهذا تتم عمليه نقل ملكية السيارة بين البائع والمشتري دون أي مجهود.