سعر و مواصفات ايفون 12 برو max أهم المميزات والعيوب بالتفصيل

مواصفات ايفون 12 برو max قد حملت عدد هائل من التحسينات والإضافات الاحترافية الهامة والمميزة جدًا والتي قد راعت آراء المستخدمين وتطلعاتهم إلى المميزات والإضافات التي غابت عن الإصدارات السابقة من أجهزة الآيفون، ولذلك؛ تم تزويد الإصدار الحديث من أجهزة الايفون والتي قد حمل اسم ايفون 12 برو ماكس بالعديد من المواصفات الأكثر من رائعة التي سوف يتم التطرق إليها عبر فقرات هذا المقال بالتفصيل.

لقد تم توضيح مواصفات ايفون 12 برو max الأساسية والرئيسة والتي تهم كل مستخدم أكثر من غيرها من المواصفات والميزات الأخرى على النحو المُوضح في الجدول التالي:

إصدار نظام التشغيل iOS 12 التخزين / ذاكرة الوصول العشوائي RAM 128 ، 256 ، 512 جيجا + رام 6 جيجا بايت مساحة الشاشة 6.7 بوصة Inch ، مستوى الدِّقَّة 1284 × 2778 ، ومزودة بنوتش كبير سَعَة البطارية 3687 مللي أمبير نوع المُعالج

نوع & دِقَّة الكاميرا معالج سداسي النواة ، Apple A14 Bionic ، ويعتمد على تكنولوجيا 5 نانو

كاميرا خلفية رباعية 12+12+12+TOF ، كاميرا أمامية بجودة 12+SL 3D

يُمكن تلخيص أهم مميزات هاتف ايفون 12 برو ماكس من خلال النِّقَاط التالية الذكر:

يدعم خاصية NFC الخاصة بالاتصال طويل المدى والتي يُمكن من خلالها على سبيل المثال شحن عداد الكهرباء.

يبلغ وزن الهاتف نحو 226 جرام ، أما الأبعاد الخاصة بالطول والعرض والارتفاع فهي: 160.8 × 78.1 × 7.4 مم.

الهاتف مقاوم للتأثر بالمياه والطرطشة والغبار ، حيث إنه يُمكن أن يظل على عمق 6 متر تقريبًا تحت الماء دون أن يتأثر وذلك لمدة نصف ساعة.

اعتمد تصنيع الهاتف على مادة الزجاج 1و القوة والمتانة والتي تحمل اسم Ceramic Shield مع إطار معدني ستانلس ستيل.

يقبل الهاتف تشغيل شريحتين غما من نوع Nano sim أو نوع eSIM

يدعم الهاتف كافة شبكات الاتصال بطلاقة سواء 2G ، 3G ، 4G أو 5G.

مزود بميكروفون ثانوي من أجل عزل الضوضاء والإزعاج الخارجي في أثناء استخدام الهاتف.

يُمكن عبر الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار وذلك بدقة تبلغ 2160 بيكسل.

يتوفر هاتف ايفون 12 برو max بعدة ألوان هي: اللون الجراي الرصاصي ، اللون الفضي ، اللون الأزرق المحيطي ، واللون الذهبي.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة تبلغ 20 وات والشحن اللاسلكي أيضًا بقوة 15 وات

تستمر البطارية في العمل لمدة تبلغ 20 ساعة بشكل متواصل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

يدعم الهاتف مكالمات الواي فاي في الايفون

تأتي أسعار هاتف سعر ايفون 12 برو max في السعودية ، على النحو التالي:

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس من طراز سَعَة التخزين 128 GB ويدعم تقنية الجيل الخامس بالسعودية = 5.500 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس من طراز سَعَة التخزين 256 GB ويدعم تقنية الجيل الخامس بالسعودية = 6300 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس من طراز سعة التخزين 512 GB ويدعم تقنية الجيل الخامس بالمملكة = 7800 ريال سعودي

إن سعر هاتف ايفون 12 برو max بوجه عام وفي كافة الدول يُعادل سعره 1220 يورو أي ما يُساوي تقريبًا 1400 دولارًا أمريكيًا، وفي معظم المتاجر الخاصة ببيع أجهزة هواتف الأيفون في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ فإن سعر هاتف سعر ايفون 12 برو max من طراز 128 جيجا بايت = 5000 دَرْهم إماراتي.

من العيوب التي أشار إليها البعض حول هذا الهاتف، ما يلي: