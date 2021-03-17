السعودية تودع نظام الكفيل للوافدين بداخلها 2021 وتفاجئهم بمزايا كبرى في العمل

السعودية تودع نظام الكفيل ، أعلنت الحكومة السعودية بدء تطبيق نظام إلغاء نظام الكفيل ودخوله في حيز التنفيذ بداية من يوم الأحد الماضي، مع تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر من العام الماضي، وهي أحد أهم المبادرات التي بدأتها المملكة وفقًا لرؤيتها الجديدة 2030 وسعيًا لبناء سوق عمل يجذب الكفاءات البشرية جميعها.

السعودية تودع نظام الكفيل

بدأت المبادرة تقديم خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الإنتقال إلى عمل آخر بعد إنتهاء عقد عمله، وذلك دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وليس هذا فقط بل تقدم المبادرة الجديدة الخاصة بإلغاء نظام الكفيل إمكانية عمل الخروج النهائي والخروج والعودة والعقود القائمة والمنتهية بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية التي ليس لها أي عقود ولا يحصلون على رواتبهم.

مميزات إلغاء نظام الكفالة

أعلنت المصادر أن هناك العديد من الفوائد التي سوف تعود على الأفراد من إلغاء نظام الكفالة وأيضًا فوائد للمملكة حيث أنه سوف يرفع من نسبة التنافسية بين شركات القطاع الخاص، سعيًا وراء استقطاب الكفاءات من الداخل أيضًا بعد أن كانت مقتصرة على المواطنين فقط دون الوافدين نظرًا للإجراءات المطلوبة، أصبحت الآن متاحة أيضًا للوافدين، مع رفع الرواتب للشركات التي كانت تعتمد على الرواتب المنخفضة.

حقوق العمالة الوافدة بالمملكة

وبعد تطبيق نظام إلغاء الكفالة ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية فأن هناك عدد من الحقوق التي تعود على العامل الوافد من بينها :